Molly Sandén sjunger på svenska igen

Molly Sandén, 25, kom trea i Junior Eurovision Song Contest 2006 när hon tävlade för Sverige med bidraget "Det finaste någon kan få". 2009 kom det stora genombrottet när hon deltog i Melodifestivalen med låten "Så vill stjärnorna". Sedan dess har Molly deltagit i tävlingen ytterligare två gånger, 2012 och 2016.

Utanför musiktävlingen har Molly Sandén släppt låtar som "Like no one's watching", "Phoenix" och "Freak". För den sistnämnda fick artisten ta emot pris för årets låt på QX-galan 2015.

Molly Sandén går också att höra i dubbningen av "High school musical 2", "High school musical 3" och Disneys "Trassel".

Nästa år planerar Molly Sandén att gifta sig med pojkvännen Danny Saucedo.