The trip to Spain

Betyg: 5 av 6

Tiden går och går och väntar på ingen. Vänskaper värmer i kylan, men kräver ett mått av underhåll för att bestå och utvecklas. Och äta måste man ju. Så varför inte äta och dricka gott tillsammans? Och varför inte göra detta under angenäma former, exempelvis på resa genom vackra kulturlandskap med noga planerade stopp hos förstklassiga restauratörer?

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

Upplägget i Michael Winterbottoms nya gastrobromance-film följer i allt väsentligt receptet från de två föregående, som ju utspelade sig i engelska Lake District (”The trip”, 2010) och Italien (”The trip to Italy”, 2014). Det vill säga: Steve Coogan spelar en komiker och skådespelare vid namn Steve Coogan, som får i uppdrag att skriva i tidning om en kulinarisk resa, och som bjuder med sin vän och kollega Rob Brydon, spelad av Rob Brydon, att göra honom sällskap. De beger sig iväg i bil, äter sig igenom en mängd utsökta måltider, gnabbas om ditt och datt och imiterar diverse celebriteter – särskilt gärna och med extra vällust Michael Caine och Roger Moore.

Samma procedur nu: Steve ringer upp Rob och berättar om möjligheten att äta sig igenom Spanien – har Rob lust att hänga med? Rob har kinkiga småbarn och tvekar inte. Men redan här, i det allra första replikskiftet, uppdagas det där återkommande stråket av småttig rivalitet när Steve säger något i stil med: ”Ok fint, då får mitt folk höra av sig till … ja, till dig”, vilket tydliggör att han, i egna ögon, är en stjärna av format, medan Rob är … ja, en småhandlare.

Hela tiden finns det ett tävlingsmoment närvarande, till och med, eller kanske i synnerhet, när de imiterar celebriteter (till de nya favoriterna hör Mick Jagger och David Bowie). Steve vill gärna ha den flottaste hytten på färjan och påtalar ideligen framgången med ”Philomena”, för vilken han – den verklige Steve Coogan, vill säga – blev Oscarsnominerad både i egenskap av manusförfattare och som producent.

Filmen slirar sorglöst mellan fakta och fiktion.

Filmen slirar sorglöst mellan fakta och fiktion i syfte att föda Winterbottoms melankoliska käpphästar: manlig medelålder och det hävdelsebehov som inte sällan komplicerar manlig intimitet. Coogan gör en tuppigt osäker och ömhudad karikatyr av sig själv, medan Brydon intar en godmodigt undergiven attityd – dock utan att avstå från mer eller mindre förstulna kontrastötar när tillfälle erbjuds. När de ska fotograferas i fyndigt vald mundering är rollfördelningen given: Steve är Don Quijote, Rob är Sancho Panza.

De är numera lätt grånade femtioplussare, bägge två (liksom Winterbottom själv, för övrigt), något de diskuterar till grillade skaldjur i Santander. Rörande eniga konstaterar de att just detta är den bästa av åldrar. De är fortfarande dödligt attraktiva och samtidigt livsvisa och fyllda av dyrköpta erfarenheter som det är deras plikt att meddela världen. Steve planerar att skriva en bok i Laurie Lees efterföljd om hur han som ung reste runt i Spanien och blev upplärd i kärlekens konst av en äldre, erotiskt förfaren kvinna. Har han ens läst Lees ”As I walked out one midsummer morning”, som han gärna lägger upp på bordduken? Nja, möjligen inte hela. Eller ens halva. Men hallå – han är Steve Coogan.

Själva maten och ätandet spelar nu möjligen en mer underordnad roll.

Själva maten och ätandet spelar nu möjligen en mer underordnad roll än tidigare. Allt ser ljuvligt gott ut, förstås, men interiörerna från de olika restaurangköken används mest som inklippsbilder för att täta till de båda pratkvarnarnas associativa improvisationer. Som ibland, det måste sägas, når sublima höjder. Till exempel när Rob, som Roger Moore, kokar nonsenshumor på de morer (the moors) som en gång huserade i Andalusien och familjen Moore (the Moores). Han har ingen lust alls att bli kallad Roger Muslim, om nu någon skulle få för sig att göra det.

Vi stretar på, vi män i mogen ålder. Säkert gör vi oss ofta löjliga i vår notoriska inbilskhet. Innerst inne vet vi nog om det. Men ibland får vi till det. Fortfarande.