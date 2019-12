Ari Behn, författare och den norska prinsessan Märtha Louises exmake, tog sitt liv under julhelgen. Och självmorden är tyvärr storhelgernas skuggsida: i en intervju i TV4:s Nyhetsmorgon berättar Karin Schulz, generalsekreterare på Mind, att självmord ökar i frekvens den här årstiden. Särskilt illa är det under nyårshelgen, och fullföljda självmord är vanligast bland män under 64. Ari Behn var bara 47.

Reaktionerna i hemlandet Norge har varit förfärade. Behn var en populär medlem av kungafamiljen: den rebelliske författaren som vann prinsessan, om än inte halva kungariket (han fick aldrig någon prinstitel). Och något av det mest revolutionerande med Ari Behn var hans frankhet. 2018 gav han ut romanen ”Inferno”, som delvis var självbiografisk, och där han skrev om vad tidningen VG kallade ”ett högst personligt annus horribilis” – det vill säga året efter skilsmässan från Märtha Louise. VG:s recensent kommenterade att Behns ångest, till skillnad från många andra konstnärers, verkade ”trovärdig”. Ja, tyvärr var det så.