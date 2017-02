Modevärldens första dam

Jackie Kennedys tidlösa stil formar modescenen 2017.

Sällan har en sörjande änka varit så välklädd som när Jackie Kennedy promenerade begravningståget med sin make John F. Kennedy: tvådelad ylledräkt från Givenchy, svart slöja i schweizisk spets och matchande sammetshandskar. Inte ens under sitt livs största trauma kunde hon undvika stilmässig perfektion.

– Det är ett av 1900-talets starkaste modeögonblick, säger Jessica Regan, modekurator på The Metropolitan Museum of Art. Hennes korta slöja och nätta dräkt var både modest och stilig. Respektfull lågmäldhet mötte fabulöst mode.

Med knälånga Chaneldräkter, skräddade kostymbyxor och överdimensionerade solglasögon är Jackie Kennedy en av tidernas främsta modeikoner. Presidenthustrun satte tonen både för den chica preppy-looken och det androgyn modet och kom på egen hand att forma hur en första dam ska klä sig. Ett modearv vi idag ser på alla från Michelle Obama och Carla Bruni till Kate Middleton och Melania Trump.

– Jackie Kennedy inspirerades av det brittiska kungahuset och undvek mönster till förmån för starka färger och skarpa linjer. Under hennes första år i Vita huset spenderade hon 145 000 dollar på sin garderob, detta samtidigt som hennes make tjänade 100 000 dollar som president, säger Mia Tramz från Time Magazine.

Med ett liv som bestod av en serie offentliga framträdanden blev den privata garderoben scenkläderna hon använde för att kliva in i rollen som presidentfru.

– Hon var en visuell metafor för presidentens unga och öppensinnade administration. En symbol för en ny era som styrdes av de kulturellt sofistikerade som hade makten i Vita huset.

Jackie Kennedy kom att forma en hel modevärld. The Metropolitan museum of art hyllade henne med utställningen ”Jacqueline Kennedy: the white house years” och Gucci döpte om sin klassiska hobo-väska till ”The Jackie”.

– När hon medverkade på American Ballet Theatres gala i New York bar hon en Carolina Herrera-klänning med strassknappar. Dagarna innan, när hon provade klänningen, arrangerade hon själv om knapparna på originalet för att få en mer strömlinjeformad effekt. Så visst hade ett öga för stil och design.

Mest ikonisk är kanske hennes rosa ylledräkt från 1963: knälång kjol, dubbelknäppt kavaj och matchande pillerburkshatt. Till detta frostrosa läppstift, vita handskar och marinblå pumps. John F. Kennedy beskrev dräkten som ”smashing” och skämtade om hur han bleknade bredvid sin hustru.

– När vi reste till Frankrike presenterade jag mig själv som mannen som följde med Mrs. Kennedy till Paris, berättade presidenten. Jag har upplevt samma känsla när vi reser runt i USA. Ingen frågar vad jag och Lyndon Johnson har på oss, haha.

Cartierklockan. Här matchad med ribbad polojumper och frisyr fönad av Staten Islands salta vindar.

Solglasögonen. Stora nog att dölja både identitet och sena utekvällar på Cipriani´s. Jackie Kennedy kombinerade helst med kamelfärgad kappa, flygvärdinnescarf och mittbena som var – för att låna en tonårsglosa – ”on fleek”.

Hobobagen. Folkskygg och stilfull lyckades Jackie Kennedy kombinera sina starkaste personlighetsdrag i en outfit. Här med sval linnekjol och tunga bågar.

Kappan. Är det en promotionbild från Totême AW17 eller bara Jackie Kennedy på väg till flyget?

Den höga kostymbyxan. Jackie Kennedy var inte blyg för att bära dem med kortärmad skjorta i tvättat silke och tung silverlänk runt halsen.

Ylledräkten. Mest ikonisk är den rosa dräkten med knälång kjol, kavaj och pillerburkshatt från 1963. Accessoar: ett fång röd rosor.