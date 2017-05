Georgiens huvudstad har förvandlats till trendigt weekendresmål. Vi har valt ut våra favoritställen.

Europas gömda pärla

Rooms Hotel

Livsstilsresenärerna tycks gravitera mot blomstrande storstäder i forna krigszoner. Beirut kallas ”Nya Barcelona”, Sarajevo för ”Europas hetaste weekendstad”. Skotthål i caféväggar, Michelinrestauranger med exponerade armeringsjärn och kratrar som blivit konstmonument. Nu riktas blickarna mot Tbilisi i Georgien. Vogue kallar landet för ”Europas gömda pärla” och Wall Street Journal slår fast att staden ”inte längre är Europas bäst bevarade hemlighet”. Sovjetiska fabriker har blivit gallerier och i källaren under fotbollsarenan har poolområdet renoverats till nattklubb. Det är ingen slump att Design Hotels – skaparna bakom New York-institutioner som Ludlow Hotel och Cosby Hotel – öppnat upp Rooms Hotel i Tbilisi. Beläget i bohemkvarteret Vera, ett slags östeuropeiskt New Orleans, bjuder området på franska balkonger, vackert vittrade väggmålningar och gatlyktor som hämtade från en Charles Dickens-roman.

Bohemiska öststatskvarter

Fabrika

Kanske är det Demna Gvasalia – född i Georgien, grundare av Vetements och nytillträdd chefsdesigner på Balenciaga – som satt Tbilisi på modekartan? Vi inleder vår weekend med ett besök på loppmarknaden Dry bridge. Här säljs silkescarves från Hermès, lokal konst och sovjetiska analogkameror. Vi promenerar vidare till konsthubben Fabrika, där hostel och gallerier trängs med restauranger och barer, och avslutar tillbaka på Rooms Hotel. Med senapsgula golvkakel, hisschakt som konverterats till växthus och art deco-lobby där stadens kreatörer diskuterar applösningar över kryddiga mixologdrinkar har det blivit centrum för stadens kulturscen.

Balenciagas nya chefsdesigner Demna Gvasalia

