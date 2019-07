Mattias Svensson har länge varit en viktig röst för en rationell, liberal syn på tillvaron. Han och Johan Norberg har oftast varit avvikande, men viktiga röster i en debatt som inte minst just nu mest präglas av fantasilöst, pessimistiskt eländeskramande.

Svensson skriver om Stephen Davies nyutkomna bok ”The wealth explosion – the nature and origins of modernity” och han passar på att illustrera sitt resonemang med Niklas Rådströms roman ”En Marialegend”.