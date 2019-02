Moderna beats tävlar med dansbaneprat i Malmö

Frågan är om det blir sjunde gången gillt i Melodifestivalen för Andreas Johnson, som nått andra och tredje plats som bäst. Han är först ut med låten "Army of us", som han själv jämför med sin 20 år gamla världshit "Glorious". Något som inte är helt långsökt, förutom att den låter aningen mer 2019 än 1999.

Malou Prytz bygger "I do me" på att räkna från ett till sex upprepade gånger. Det är ett koncept som många artister tagit till när de inte haft andra erfarenheter att sjunga om. Malou är en av årets yngsta förmågor och fyller inte 16 förrän finalveckan. Låten handlar om att gå vidare från ett ex trots lögner och svek och kan få svårt att hävda sig i konkurrensen från mer mogna artister.