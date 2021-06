Moderaterna vill slopa höjda a-kassenivåer

– Självklart ska man ha en skälig nivå, men den nivå som ligger nu kan inte permanentas. Det är en stor kostnadsfråga och det minskar drivkrafterna till arbete, säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson i samband med en träff med journalister i riksdagen.

Våren 2020 höjde regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet taket för vilken ersättning det går att få i a-kassan både under de första hundra dagarna och därefter. Den högsta ersättningen höjdes från 910 till 1 200 kronor per dag. Per månad innebar det en ökning från drygt 20 000 till över 26 000 kronor, för den som hade haft en inkomst före arbetslöshet på 33 000 kronor.