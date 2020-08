Är du intresserad av eleganta Louboutin-pumps, tidlösa Chanel-örhängen eller en Louis Vuitton-väska med modehusets klassiska mönster? Att shoppa designermode second hand är en trend som växer sig allt starkare. Och i helgen står vintagemodet i centrum i shoppingdistriktet Bibliotekstan i Stockholm. Lördagen den 29 augusti anordnas Fashion Flea Market på Biblioteksgatan där besökare kan fynda unika plagg och accessoarer ur garderober tillhörande modeprofiler som stylisten Pamela Bellafesta, influencern Susanne Histrup och moderedaktören Fanny Ekstrand. På plats under eventet – som följer alla Folkhälsomyndighetens rekommendationer – finns även Kaplans experter för att värdera besökarnas egna modeskatter, samt visa upp alla de väskor, accessoarer och bijouterier som klubbas på söndagen under en onlineauktion med modefokus.

Värdinnor för lördagens Fashion Flea Market är Annica Eklund, kreativ chef för golvföretaget Bolon och ägare av italienska boutiquehotellet Villa La Madonna, och hennes dotter Linn Eklund, modeinfluencer och medgrundare av onlinemagasinet Hobnob Journal. De två stilikonerna brinner för vintagemode.