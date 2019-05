Igår gick årets största modehändelse The Met Gala av stapeln i New York. Temat var Camp: Notes on Fashion och i vanlig ordning visade stjärnorna upp sina kreativa tolkningar. Vi har samlat galans mest omtalade looks.

Lady Gaga gjorde entré i en rosa kreation, signerad Brandon Maxwell …

… som efter två lager resulterade i denna outfit.

Katy Perry i en lysande design av Moschinos creative director Jeremy Scott.

Sångerskan Zendaya stal showen när hennes Askungen-klänning plötsligt förvandlades. Tommy Hilfiger stod för designen.

Celine Dion erkände att hon inte riktigt förstod temat – men dök trots det upp i en ljuvlig skapelse signerad Oscar de la Renta.

Systrarna Ashley och Mary-Kate Olsen i läderklänningar från egna märket the Row.

Kardashian-klanen samlad. Kim Kardashian i Thierry Mugler och Kendall och Kylie Jenner i Versace.

Grammy-vinnaren Cardi B:s klänning , signerad Thom Browne, tog hela 2 000 timmar att tillverka.

Janelle Monaes skapelse var inspirerad av Picasso och designad av Christian Siriano.

Robyn var på plats och bar Louis Vuitton.

Supermodellen Gigi Hadid i glittrig Michael Kors-jumpsuit.

Alicia Vikander bar i vanlig ordning Louis Vuitton.

Äkta makarna Priyanka Chopra och Nick Jonas glittrade i Dior.

Gisele Bundchen i hållbar och metallisk Dior-skapelse.

Supermodellen Cara Delevingne i pride-inspirerad look från Dior.

Jared Leto i kreation från Gucci, som även designat huvudet.

Bella Hadid i Moschino, här med modehusets creative director Jeremy Scott.

Foto: TT