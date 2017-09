I natt gick tv-världens motsvarighet till Oscarsgalan av stapeln. Här är stjärnorna som glimmade lite extra på röda mattan.

Alexander Skarsgård vann sin första Emmy Awards för bästa manliga biroll. Han poserade på röda mattan med den eftertraktade statyetten iklädd en stilig smoking,

Angela Sarafyan, som medverkat i bland annat Westworld, strålade i en klänning från Elizabeth Kennedy.

Elisabeth Moss var vacker som en dag i en ljust rosa klänning från Prabal Gurung. Hon vann under kvällen pris för bästa huvudroll för sin medverkan i sucéeserien The Handmaids tale, trots stark konkurrens från andra stora namn.

Nominerade skådespelerskan Jessica Lange, från Feud: Bette and Joan, dominerade röda mattan med en skapelse från Gucci.

Laura Derne vann pris som bästa biroll för sin medverkan i Big little lies. På röda mattan poserade hon i en klänning med svartvitt blommönster, skapad av de två amerikanska designerna Jack McCollough och Lazaro Hernandez som tillsammans grundat det lyxiga klädmärket Proenza Schouler.

Tidlöst vackra Nicole Kidman skapade internationella rubriker när hon kysste sin medspelare Alexander Skarsgård precis innan han gick upp på scen för att ta emot sitt pris för bästa manliga biroll. Här matchar hon den röda mattan med en vacker klänning från Calvin Klein. Kidman vann pris för bästa kvinnliga huvudroll i miniserie eller film.

Någon som hoppat på höstens metallic-trend är Orange is the new Black’s stjärna Laverne Cox, som fullkomligt glänste i en klänning från Naeem Khan.

Uzo Abuda, från Orange is the new black, glittrade ikapp med sin klänning från Sally LaPointe.

Shailene Woodley var, tillsammans med sin kollega Laura Dern som slutligen kammade hem priset, nominerad för bästa kvinnliga biroll för sin medverkan i Big little lies. Hon var slående vacker i en grön sammetslänning och blont hår i en lös uppsättning

Skönheten från Modern Family, Sofia Vergara, strålade på röda mattan i en vit sjöjungfruklänning designad av Mark Zunino.

Samira Wiley matchade sin klänning från Christian Siriano med glittrande diamanter. Skådespelerskan, som tidigare är känd för sin roll som Poussey Washington i Orange is the new Black, var nominerad för bästa kvinnliga biroll för sin medverkan i The Handmaid’s tale

Sarah Paulson vann pris för bästa huvudroll 2016, och i år presenterade hon vinnaren. ”Det var svårt, för jag är vän med varenda en av de nominerade. Jag ska försöka att inte favorisera” skojade hon i en intervju för E!. På röda mattan bar hon en glittrande dröm från Armani Prive.

Sarah Hyland från Modern Family bar en skapelse i rött från Zack Posen.

I en midnattsblå kavajklänning från Stella McCartney med matchande sammetsblå skor gled Reese Witherspoon in på galan. Hon var nominerad i kategorin bästa huvudroll för sin roll som Madeleine i Big little lies.