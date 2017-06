Moby släpper nytt album gratis

Moby släpper ny musik gratis. Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Den elektroniske musikproducenten Moby har släppt ett nytt album med sitt projekt Moby & The Void Pacific Choir fritt för nedladdning, skriver Pitchfork.

Albumet "More fast songs about the apocalypse" utannonserades med ett pressmeddelande författat av en viss "John Miller", vilket också är namnet på en påhittad presstalesperson som USA:s president Donald Trump låtsades vara när han kommunicerade med journalister på 80-talet.

"Artisten Moby, som är gammal och sorglig, släpper album nummer två med The Void Pacific Choir. De släppte sitt första album i fjol innan min chef Donald J Trump (som är en verklig person, precis som jag) blev president i USA. De verkar hata USA och anser att det inte är fantastiskt igen", står det att läsa i pressmeddelandet.

Tidigare i år uppgav Moby att han blivit erbjuden att spela skivor på Trumps presidentinstallation och att han tackade nej.