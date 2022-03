Mobila team redo vaccinera flyktingar

Nyligen gick Världshälsoorganisationen WHO ut och varnade för att kriget i Ukraina kan förvärra smittspridningen av covid-19. Vaccinationstäckningen i Ukraina är låg, omkring 35 procent av befolkningen är vaccinerade enligt Our world in data. Landet var dessutom i en fjärde smittovåg när Ryssland invaderade.

Enligt Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är de flesta regioner redo att möta ett ökat behov.