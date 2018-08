VECKANS ANALYSER: Global Gaming, Binero, Qiiwi Interactive, 24SevenOffice, VibroSense, Catena Media, Metacon, MRG, Ahlsell, JM, Veteranpoolen, Infracrom m.m.

KRÖNIKA: För precis sju år skrev Netscapes grundare Marc Andreessen en numera klassisk artikel där han beskrev "Why software is eating the world". Alltså varför hårdvara och manuella tjänster i allt fler branscher ersätts med IT. Hittills har han fått rätt i nästan allt och det mesta talar för att skillnaden kommer bli ännu större mellan digitala vinnare och förlorare.