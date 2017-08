Mjölkbönder hoppas på business utomlands

USA:s president Donald Trump har gjort sig känd för en mer protektionistisk politik. Under valrörelsen utfärdade han ett antal löften som bedömare befarade skulle slå mot världshandeln och den globala tillväxten. Vissa har genomförts, andra inte.

Förslag Status

Lämna Världshandelsorganisationen WTO Har inte skett

Riv upp och/eller förhandla om frihandelsavtalet Nafta Vita huset sade i maj att Nafta ska omförhandlas

Dra sig ur Stillahavsavtalet TPP om frihandel Skedde under Trumps första dagar i Vita huset

Stoppa TTIP, frihandelsavtalet med EU som håller på att förhandlas fram Oklart, samtalen ligger nu på is

Höj tullarna på varor som importeras från Kina med 45 procent Har inte skett

Införa strafftullar på mexikanska varor med 35 procent. Har inte skett

Källor: Peterson Institute for International Economics, Financial Times, The Washington Post med flera