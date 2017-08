”Mitt sätt att blidka svenskheten var genom prestationer”

Det är lite ekande ödsligt inne på kaféet på Stureplan där Golnaz Hashemzadeh Bonde vill ses, julilättjan har tagit över stan, här är perfekt för att prata och det är dessutom hennes hemmaplan.

– Jag var här jämt med min dotter när jag var mammaledig och nu sätter jag mig ofta och arbetar här en hel dag när jag inte står ut på kontoret.

Mitt i hjärtat av det Stockholm som tjänar pengar, men Golnaz Hashemzadeh Bondes business handlar om annat. Hennes verksamhet Inkludera Invest hjälper sociala organisationer att få intäkter och växa.

– Min pappa ville att jag skulle jobba i finansbranschen och tjäna en massa pengar, han ville att flykten skulle få en avkastning, berättar hon med ett stort skratt.

– Men jag kunde inte det, var ju inte de värderingarna som jag hade med mig hemifrån.

Nej, även om pappa Hashemzadeh utåt ville en sak med sin dotters liv hade han själv levt för helt andra ideal. Med hjärtat i kampen för frihet och demokrati, på liv och död, under revolutionen i Iran. Samma kamp som Nahid fört – berättarjag och huvudperson i Golnaz Hashemzadeh Bondes nya roman ”Det var vi”. Nahid är bara drygt femtio och har levt i Sverige i decennier när hon får ett cancerbesked på bokens allra första sidor. Hon ges ett halvår att leva och reagerar med oförsonlig vrede och med att minnas bakåt. Minnas sina strider och sina svek.

Lillasystern Noora som dog under protesterna när hon bara var 14 år gammal. Förhöret där Nahid lämnade ut en väns familj, för att själv överleva. Mötet med mannen som blev hennes make, hur de inte kunde skydda kärleken och omsorgen om varandra när det politiska våldet slog deras liv i spillror. Och så dottern, flickan som föddes mitt under kaoset, som tog sina första steg i underjordiska gömställen. Nahid berättar om allt detta med en taggig ilska och sårig sorg, hon tar inte emot något med försonande jämnmod, livet är en kamp, inget annat.

– Ingen lämnar för att de ger upp. Alla lämnar för att få fortsätta. Det är ett perspektiv som man ofta inte ger någon vikt, vi vill att de som kommer hit från hela världen ska anpassa sig, men de som flytt är de som har mest kampvilja i sig, säger Golnaz Hashemzadeh Bonde.

– I Nahids fall gäller kampen att visa att hon är värd något och att det hon slogs för var värt något, trots allt som hände efteråt.

Vänsterdemonstration i Teheran i mars 1979. Foto: TT

För sedan kommer alla år av vardag i ett nytt land, av grå skavighet, slentrianrasistiska svenskar, normalitetskraven. Golnaz Hashemzadeh Bonde skakar gärna på de trånga rollerna som människor tilldelas, inte minst kvinnor. Fokuserad och klarsynt, både som författare och som grundare av en organisation med en smått genial lösning på hur enskildas engagemang i sociala frågor kan inympas i den allmänna välfärden.

– Jag har alltid fått med mig att man aldrig ska stå vid sidan, att det faktiskt går att förändra världen.

Golnaz Hashemzadeh Bor: Stockholm. Född: 1983 i Teheran. Familj: Barn, man och bror. Bakgrund: Författare, social entreprenör och ekonom. Aktuell: Med romanen Det var vi som kommer ut på Wahlström & Widstrand den 31 augusti.

Så grundade hon Inkludera Invest just när Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen och kalla vindar började blåsa över landet. Samtidigt som skrivandet, den andra sidan av henne, iakttagaren och berättaren, också pockade på, och nu är den snart ute i världen. Romanen ”Det var vi”. Den kom till efter att Golnaz Hashemzadeh Bonde under ett och samma år födde en dotter och förlorade både sin mamma och sin mormor.

– I och med att även min pappa hade dött bara ett par år tidigare så har jag tänkt väldigt mycket på vad som ärvs mellan generationer i form av både trauman och positiva drivkrafter, som hopp. Min dotter är väldigt långt från krig och förtryck, väldigt långt från att vara en flykting, men hon föds och växer upp utan morföräldrar och utan en historia på ena sidan av sin släkt. Även om inget trauma är närvarande i hennes liv så är ju konsekvenserna av det som har hänt väldigt närvarande.

Hur många generationer krävs det innan de konsekvenserna blir obetydliga? För Golnaz Hashemzadeh Bonde var barndomen präglad av föräldrarnas kamp och förlust, men också av den vilsenhet som de hamnade i när deras liv bara fortsatte, rullande i stora sjok av vardag, tappade drömmar och slocknade relationer, långt från revolutionen.

– Det slog mig när båda mina föräldrar var döende att de på ett sätt fortfarande var 21 år gamla och kvar där, mitt i revolutionen, säger hon och berättar om hur hennes mamma under sista tiden i sitt liv satt och såg på filmklipp från revolutionen på Youtube, såg de händelser som hon var en del av rullas upp inför ögonen och förundrades:

– Hon frågade sig: ”Hur vågade vi? Hur kunde vi överleva?” Det var höjdpunkten i deras tillvaro och inget blev någonsin så viktigt och så starkt igen. Det blev en besvikelse. Det finns något väldigt tillfredsställande i att gemensamt kämpa för något som är på liv och död, jämfört med att bara vara.

En hjärtskärande insikt, men Golnaz Hashemzadeh Bonde berättar sakligt. Hon sentimentaliserar inte, romantiserar inte. Det är rakt och rått berättat, romanens Nahid spottar fradga över idiotiska läkare och fåniga kuratorer, hon vägrar ta sin dödsdom med värdighet.

– Hon har gett upp så mycket för att inte dö och då blir cancern en förolämpning. Det mest definierande i hennes liv var hennes kamp för att få vara den hon var och tro på det hon ville och ändå inte bli dödad. När hon till slut inser att chansen att överleva är så liten lämnar hon allt hon älskar för ett livslångt främlingskap, bara för att få leva. Hon ska minsann inte dö.

Ändå gör hon det, långt före ålderdomen, precis som Golnaz Hashemzadeh Bondes egen mamma gjorde, och hennes pappa och så många fler ur samma generation och med samma bakgrund.

– De trauman som de upplevde satte sig i deras kroppar. Allt Nahid gjort för att inte dö kanske är det som till sist dödar henne.

Människor som går sönder av sin kamp, som samtidigt har sin styrka i att de aldrig slutar slåss. Nahid är en sådan person, hon svär över moderskapet, är vass som en förskärare mot sitt enda barn, dottern Aram. Ändå lyser kärleken till dottern rakt genom vreden.

Det finns en befriande karghet i den röst som Golnaz Hashemzadeh Bonde gett sin Nahid, och även om hon gärna vill slå några hål på moderskapsmyten och bända upp ramarna för kvinnorollen så var det ingen uttänkt strategi. Nahid klev fram och tog plats på sidorna av egen kraft.

– Nahid är den hon är. För mig hänger det hon har varit med om och den hon är idag ihop och jag har full förståelse för henne även när hon är hjärtskärande hård. Hur skulle hon kunna vara på något annat sätt?

Men, envisas jag, du har en förmåga att kliva så tätt intill en annan livserfarenhet att man hittar just de ord som Nahid skulle tala med om hon skulle berätta sin egen historia. Varifrån kommer den förmågan till inlevelse?

– Jamen, jag är ju flyktingunge! utbrister Golnaz Hashemzadeh Bonde.

Golnaz Hashemzadeh Bonde. Foto: Malin Hoelstad

Hur menar du då?

– Som väldigt liten lämnade jag allt jag kände till, och kom till ett samhälle som egentligen inte ville ha mig där, tillsammans med föräldrar som var väldigt ledsna över allt de förlorat. Att hela tiden navigera i att försöka få föräldrarna att må så bra som möjligt och att få samhället att vara så lite arg på en som möjligt ... det gör att jag läser av min omgivning hela tiden. När man växer upp i en miljö där man är oönskad så gäller det att hela tiden försöka förstå vad de vill ha av en, så att de håller sig nöjda.

Om det handlade Golnaz Hashemzadeh Bondes debutroman, ”Hon är inte jag”. Den berättar om en flykt och om en uppväxt i Gustavsberg i Stockholms utkanter. Om att vara en av få invandrade familjer i ett höghusområde omgivet av skärgårdsidyll. Om att känna sig som ett troll i en värld där bara prinsessor räknas, att slitas mellan lärares öppna förakt och en pappas krav på succé för sin begåvade dotter. Om att försöka hitta hem i blatteland, sedan byta fokus och bli den svenskaste av alla, bäst och svalast, utan en spricka i fasaden.

– Att skriva ”Hon är inte jag” var för mig dels ett försök att definiera svenskheten, dels ett utforskande av vad som händer om du slutar försöka beveka omgivningen för att inte bli utstött, eller om du inte lyckas. Mitt eget sätt att blidka svenskheten var genom prestationer, för att inte kunna dömas ut som något som var värdelöst eller en belastning, vilket gjorde att hela min identitet var baserad på prestationer.

Precis som huvudpersonen i ”Det är inte jag” var Golnaz Hashemzadeh Bonde en toppstudent som kom in Handelshögskolan i Stockholm, blev kårordförande där, gjorde lysande ifrån sig och lyftes fram som en av de mest lovande i sin generation, tills hela framgångssagan fick pyspunka.

– Jag tog det så långt jag kunde på väldigt kort tid. Sedan fick jag en drabbande känsla av att jag inte var någonting. Att jag bara var ett skal som gjort allt för att bli omtyckt men att jag inuti inte hade något som var jag.

Skrivandet av debutromanen var ett sätt att gräva sig ut ur den positionen. En schablonbild och en hjältesaga, konstruerad av andra för att visa det mirakulösa i att en ”ung invandrartjej” kunde allt detta, smärtan i att reduceras till ett alibi när allt man vill är att duga som man är. Och på den andra sidan pappans revanschlusta och den egna gnagande känslan av att ha en skyldighet att vara bäst.

Skrivandet hade en läkande verkan. Golnaz Hashemzadeh Bonde plockar bitar av sådant som gjort ont i det verkliga livet, stöper om dem till fiktiva historier och ser nya sanningar uppenbara sig genom de bokstäver som flyter ur fingrarna.

– Det är en fantastisk gåva att förstå det man själv varit med om genom att se vad som kommer ut på pappret. För mig handlar litteratur om att förstå. Det finns en lättnad i att göra det som varit svårt i ens eget liv till något allmänt, det gör den egna bördan lättare.