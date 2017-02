Mitt i lyxiga Östermalm låg 1970 en kåkstad: "Otroligt"

Gunilla Possenius med sin mamma vid Karlaplansfontänen 1956. Foto: Verner V. Meyer

Esther Meyer-Malmborg: ”Jag är född på Gärdet och mina föräldrar och jag (i barnvagn) tog gärna promenader ner till Karlaplan och Karlaplansfontänen vid fint väder. Under sommartid var alltid den fina och lockande sockertoppsliknande fontänen igång! Jag minns mest två saker från när jag var liten på 50-talet: ”baden” i fontänen och ”plåtstaden” (som vi kallade den) där nu Fältöversten ligger. Där var det lite spännande och farligt och man tog sig väldigt snabbt förbi skjulen med mystiska farbröder. Det var väl inte hederligheten själv som bodde där precis kan tänka. Dessutom: fontänen lockade! Enligt min mor, tog jag mina första stapplande utomhusbad i just Karlaplansfontänen! Och hon hade alltid handduk och extra kläder med! Utifall att... Pappa berättade att under kriget var Karlaplan en enda stor trädgård! Det odlades bland annat morötter och potatis här, allt för att dryga ut matransonerna. Genom åren blev det, för min del, en plats för en massa hyss... Karlaplansfontänen var för mina kompisar och mig det som fontänen på Sergels torg är för ungdomarna idag. Tvättmedel (förstås!), nattliga bad efter sena fester, karnevalsupptåg... Hur många gånger har man inte suttit på fontänkanten, med tårna i vattnet, under ”allvarliga” samtal om livet... ja, minnen. Ibland var det bättre förr!”.