Jag är nyss hemkommen från ett hälsohem. Japp, det var en nödvändighet efter våren OCH sommarens alla utsvävningar. Mitt dåliga leverne behövde få sig en fet käftsmäll. Ni vet känslan av att magen är en enda stor vetedeg med två rosévinsflaskor inopererade på var sida av midjan.

Jag googlar lystet på urtjusiga retreats i Schweiz som erbjuder lyxig mat med minimala portioner samt behandlingar från himmelriket. Men den där dåliga polaren, covid, satte stopp för de planerna. Istället får jag söka efter svenska varianter och stöter på ett pittoreskt ställe utanför Valdemarsvik som utlovar total utrensning. Tolv dagars detox. Jag läser inte in mig så noga på vad denna ”utrensning” innebär, utan bokar bara raskt in mig för att inte hitta en ursäkt för att slippa. Väninnan är mer skeptisk och bokar in sig på sex dagar. Maken skakar på huvudet och är övertygad om att detta är någon sektliknande galenskap som ska förvandla mig till ett andligt freak med fokus på kristaller och kvacksalvande gurus.