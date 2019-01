Missy Elliott är den första kvinnliga rapparen som valts in i Songwriters Hall of Fame. Det står nu klart att hon, tillsammans med Yusuf Islam, känd under artistnamnet Cat Stevens, producenten Dallas Austin och låtskrivarna Jack Tempchin och Tom T Hall är de nya medlemmarna i den celebra skaran, enligt Rolling Stone. Däremot kom till exempel inte Mariah Carey, som presenterades som en av de nominerade i november i fjol, med den här gången.