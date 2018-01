En ung kvinna har anmält att hon blivit våldtagen i Kalmar under nyårsnatten, rapporterar lokala medier. Polisen fick in en anmälan under måndagskvällen och därefter genomfördes en teknisk undersökning på en plats i centrala Kalmar. Våldtäkten ska ha skett i en trappuppgång strax efter tolvslaget, enligt anmälan.