En misstänkt våldtäkt skedde i natt i en bostad i Malmö. En kvinna i 20-årsåldern larmade polisen som körde henne till sjukhus för undersökning.

– Vi hämtade in en man under natten som vi har förhört under morgonen. Han är också i 20-årsåldern, säger polisens presstalesperson Evelina Olsson.