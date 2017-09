Misstänkt explosion i Londons tunnelbana

Människor evakueras efter misstänkt explosion eller brand på ett tunnelbanetåg vid Parsons Green i London.

Enligt brittiska medier har flera människor fått brännskador i ansiktet och enligt vittnesuppgifter uppstod panik. På bilder i sociala medier ser det ut som om det brinner från en vit plasthink.

Polis är på plats och utreder händelsen. Även ambulans finns på platsen.

Tunnelbanan är avstängd mellan stationerna Earls Court och Wimbledon, meddelar bolaget som sköter Londons kollektivtrafik.

Polisen uppmanar människor att välja en annan färdväg. Tunnelbanestationen Parsons Green ligger i västra London.

Texten uppdateras.

