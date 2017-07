Förklarar och försvarar tysk ekonomisk politik Foto: Frank Augstein

Veckans nummer av The Economist skulle glädja Donald Trump. Fast jag tror inte att han läser den brittiska kvalitetstidskriften.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Hur som helst stämmer The Economist in i Trumps kritik mot den tyska ekonomiska politiken:”The German problem: why its surplus is damaging the world economy”.

Jag är vanligtvis stor vän av The Economist, men denna gång är jag fundersam.

Annons X

Skälet är två krönikor (10 och 11 juli) på ft.com av ekonomikolumnisten Martin Sandbu. Hans ”Free Lunch”-blogg på nätet är en daglig, obligatorisk läsning.

Jag hänvisar den intresserade till ft.com bland annat därför att Sandbu underbygger sitt resonemang med en rad länkar till olika relevanta källor - bl a IMFs senaste rapport om tysk ekonomi.

Germany-bashing falls flat, är Sandbus sammanfattning.