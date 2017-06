Misslyckad major för Nordqvist

Anna Nordqvist. Arkivbild. Foto: Frank Franklin II/AP/TT

Anna Nordqvist vann LPGA-mästerskapen 2009. I årets major var hon långt, långt ifrån att upprepa den bedriften.

74 slag under den inledande rundan följdes upp med 73 under fredagen. Nordqvist, som var tvåa i en LPGA-tävling i New Jersey i början av juni, var efter detta tre slag från kvalgränsen när ungefär halva startfältet hade spelat klart sin andra runda.

För Pernilla Lindberg blev veckans major heller ingen rolig upplevelse. Hon var sammanlagt nio slag över par, fyra sämre än Nordqvist.

Madelene Sagström och Dani Holmqvist är de bästa svenskorna hittills. Båda är på banans par efter 36 hål, sju slag från toppen.

Holmqvist gjorde en av fältets bästa rundor under fredagen då hon hade 67 slag, fyra under par.

Caroline Hedwall är på ett slag över par, men hon är fortfarande ute på banan i Olympia Fields, Illinois.