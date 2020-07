Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I mer än tio är har det dribblats med frågan om gårdsförsäljning i Sverige. När ska det bli verklighet? Det har gått en generation sedan Systembolaget fick sitt nuvarande monopol. Sverige är inte samma land som då. Systembolaget har också utvecklats. Förutom att gårdsförsäljning fortfarande är ett rött skynke för dem. Hur svårt kan det vara att åtminstone tillåta en testverksamhet?

Nyligen fick jag frågan från en dansk vinjournalist: Hur kan Sverige vara så släpphänta när det gäller coronastrategin när man inte ens kan tillåta minsta gårdsförsäljning? Ja, vad svarar man på det? Dock har nu styrande politiker snart chansen att visa sin mest flexibla sida. Riksdagen beslutade nämligen 2018 att regeringen ska verka för att tillåta viss gårdsförsäljning. I den gällande januariöverenskommelsen står också att en utredning om gårdsförsäljning ska genomföras. Senast i december ska den tillsättas.

Vad handlar det då om? Jo, om att några promille av Systembolagets vinförsäljning skulle kunna köpas direkt från producenten. Under kontroll förstås – liksom all alkoholförsäljning. I förlängningen handlar det om att göra det möjligt att leva och bo på landsbygden – vilket är en väsentlig del av januariavtalet. För att underlätta utredningen har jag ett förslag: skapa ett system med certifiering för att kunna bli en gårdsförsäljare. I denna ingår att alla som vill bli gårdsförsäljare måste odla och framställa drycken vid gården. Certifieringen skulle då kunna innefatta alla frukt- och druvvinsproducenter – som just finns på svenska landsbygden.