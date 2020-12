Det omväxlande tv-året 2020 går mot sitt slut. Hur blir nästa?

Om vi ska tro bolagen själva (det är i princip omöjligt att verifiera siffrorna) törstar den svenska publiken fortsatt efter svenskt drama. Och det kommer vi att se följderna av under 2021. Inte minst då Netflix har fått upp tempot i sin produktion av svenska originalserier. Samtidigt satsar bland andra Viaplay, SVT, C More och HBO Nordic också på mycket svenskt.

Utan att recensera något på förhand kan man tycka att kriminalgenrens grepp om utbudet verkar bli lite väl starkt, med satsningar som ”Tunna blå linjen”, ”Snabba cash” och ”Clark”. I en drömvärld skulle vi utöver dessa även få fler svenska tv-serier som vågar utmana sin publik.

Utmanar är just vad flera av veckans tips gör, med bland annat ny svensk film, ett starkt amerikanskt drama präglat av pandemin, en uppmärksammad enmansföreställning och en brittisk film som får högsta betyg. Om dessa läser du mer längre ned.

Trevligt tittande!