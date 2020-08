Missa inte filmen som var före sin tid

Tv-hösten är här på allvar och premiärerna duggar tätt de närmaste veckorna. Dessutom ökar konkurrensen om tittarna ytterligare när giganten Disney i september tågar in på den svenska streamingmarknaden med sitt Disney Plus.

Jag själv har bland annat ägnat sommaren åt den briljant brittiska komediserien ”Peep show” från 2003, om de omaka vännerna Jeremy och Mark, som jag pinsamt nog inte sett tidigare. Tre (av totalt nio) säsonger finns på Netflix.

Denna vecka vill jag särskilt uppmärksamma den fantastiskt fina kortfilmen ”John was trying to contact aliens” som är det varmaste och finaste porträtt jag har sett i år. Mer om den och mina andra tv-favoriter just nu hittar ni här nedan.

Trevligt tittande!