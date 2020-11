Missa inte detta på Stockholms filmfestival

Festival on demand.

Fler titlar än vanligt görs tillgängliga digitalt under festivalen. Som konstnären Ai Weiweis dokumentär "Vivos", om de 43 försvunna studenter som fördes bort under en resa genom Iguala, Guerrero i Mexiko. Eller "One night in Miami" av Regina King, ett fiktivt drama där storheter som Malcolm X och Muhammad Ali under en kväll diskuterar medborgarrättsrörelsen och svartas villkor i USA.