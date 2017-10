Minusresultat för Vicore Pharma

First North-bolaget Vicore är i slutfasen av det förberedande arbetet för att kunna inleda Fas 2a-studien på Idiopatisk lungfibros (IPF). En ansökan om att påbörja studien beräknas lämnas in före årets slut och ett godkännande förväntas sedan under första kvartalet 2018.

Det skriver bolaget i sin delårsrapport.