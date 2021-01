Minst smitta i Sverige – "Folk sköter sig"

Med 407 bekräftat smittade per 100 000 invånare under de två senaste veckorna ligger Norrbotten klart under riksgenomsnittet på 872 smittade. Men tidigare i år var bilden en helt annan.

– Vi hade en riktig smäll i Gällivare i maj och juni. Det fick väldigt jobbiga konsekvenser, flera dödsfall. Ett tag låg vi ganska risigt till, säger Anders Nystedt.