Minst 20 släktingar smittade med coronaviruset

Grace Fusco tog sitt sista andetag med hjälp av respirator i onsdags. Några timmar tidigare hade hennes son dött på ett sjukhus i Pennsylvania och ett par dagar dessförinnan avled hennes äldsta dotter i New Jersey. Ytterligare fyra barn ligger på sjukhus och för tre av dem är tillståndet kritiskt, skriver The New York Times.

– Om de inte ligger i respirator så är de i karantän, säger Paradiso Fodera, familjens advokat och Grace Fuscos kusin, till tidningen om klanen där över 20 personer nu är isolerade.