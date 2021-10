Klart sämre än börsen för Industrivärden

Industrivärden redovisar ett substansvärde på 128,6 miljarder kronor, motsvarande 295 kronor per aktie, per den 30 september. Det innebär en ökning med 16 kronor sedan årsskiftet. Vid halvårsskiftet uppgick substansvärdet till 135,4 miljarder kronor, eller 311 kronor per aktie.

Inklusive återinvesterad utdelning har substansvärdet ökat 8 procent sedan årsskiftet.