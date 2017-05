Minskat antal asylsökande i Sverige

Förra veckan sökte 333 personer asyl i Sverige vilket kan jämföras med 439 asylsökande vecka 20. Arkivbild. Foto: Susanne Lindholm/TT

Förra veckan sökte 333 personer asyl i Sverige, varav 26 är ensamkommande barn, vilket kan jämföras med 439 asylsökande vecka 20, enligt Migrationsverkets statistik. Med ett snitt på 48 asylsökande per dag förra veckan är det färre än under januari–mars, då snittet låg på 63 per dag. I april sökte i genomsnitt 53 personer asyl i landet.

I fjol kom totalt 28 939 asylsökande, vilket motsvarar 79 personer om dagen.

Id-kontrollerna är slopade sedan den 4 maj och därmed försvann kravet på transportörer att kontrollera id-handlingar på resenärer, till exempel vid perrongen på Köpenhamns flygplats Kastrup.

Förra veckan var det 78 asylsökande i Malmö, jämfört med 98 asylsökande vecka 20.