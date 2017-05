Minskade intäkter för Saniona

2017 års intäkter omfattade forskningsfinansiering enligt avtalen med Boehringer Ingelheim, Proximagen och Luc Therapeutics medan intäkterna i det första kvartalet 2016 omfattade upfront-betalning från Medix och Proximagen samt forskningsfinansiering enligt avtalen med Ataxion (numera Luc Therapeutics) och Proximagen.

Bolaget redovisade en rörelseförlust för första kvartalet om 7,6 miljoner kronor

I det första kvartalet omfattade externa kostnader framförallt forsknings- och utvecklingskostnader avseende Tesomet, därefter GABAA α2α3-programmet and IK-programmet. Detta var också fallet under första kvartalet 2016.

Soliditeten var 81 procent (84) per den 31 mars och eget kapital uppgick till 47,9 miljoner kronor (50,4). Likvida medel uppgick till 42,2 miljoner kronor (48,9) per den 31 mars.

Det operativa kassaflödet under första kvartalet 2017 var ett utflöde om 9,5 miljoner kronor (inflöde 1,9 miljoner ). Koncernens kassaflöde under första kvartalet 2017 var ett utflöde om 11,1 miljoner kronor (inflöde 2,0 mln kr).

Utflödet under 2017 förklaras av rörelseresultatet under första kvartalet medan inflödet under 2016 förklaras av ett relativt starkt kassaflöde från den löpande verksamheten medräknat en ökning av kortfristiga skulder, skriver bolaget.