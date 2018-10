Denna understreckare publicerades ursprungligen den 7 maj 1945 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

"Det finns intet tvivel om att Mussolini älskade sitt folk, särskilt de breda lager ur vilka han själv sprungit, och ändå slutade han med att kasta ut det i en misär, vartill det inte sett maken sedan medeltidens svarta århundraden", skriver Frank Heller under strecket. Frank Heller är en av våra bästa italienkännare; genom sin vistelse i Italien fram till juni 1943 hade han tillfälle att på nära håll följa upplösningssymtomen inom fascistregimen och den stegrade hybris som bragte diktatorn på fall.

Benito Mussolini tillsammans med medlemmar av fascistpartiet i Rom 1922. Foto: AP

Ett litet intryck från Rom strax efter det förra kriget har råkat fastna i mitt minne. Det daterar sig till trettondagen (på italienska beffana, av epifania) år 1920. I en av de gränder som på den tiden fyllde kvarteret mellan Trajanus forum och Forum Ronianum såg jag något som jag allt i allt bara sett tre, fyra gånger i Italien: en berusad italienare. Han raglade en smula, han sjöng och strömmade över av allmän välvilja. En man som gick förbi pekade på honom och sade: Ha fatto un beffanone – han har firat en kraftig trettondagsfest!

Jag hade varit tillräckligt länge i landet för att undra, om inte hela Italien gjort som den fattige mannen i gränden – tagit sig ett ovant rus, vars verkningar man nu led under. År 1914 hade landet till att börja med förblivit neutralt, fastän det hade en allians med centralmakterna. Tre kvarts år senare befann det sig i krig med sina förra bundsförvanter, och det var framför allt två män som hade förtjänsten härav, skalden Gabriele d'Annunzio (född Rappaport) och Benito Mussolini, f.d. socialist, f.d. antimilitarist.

Det var detta blodrus, denna befanone, som folket nu fick gälda i form av svikna förhoppningar, sexhundratusen döda och en störtande valuta. Denna vinter skulle det till gengäld få uttrycka sin vilja genom att gå till valurnorna. Vill man tro det? Folket struntade i sin heligaste rättighet, det vägrade att rösta. Vad var att göra? En uppfinningsrik hjärna fann på ett botemedel: man inrättade i en fart totalisatorer på riksdagsmän! Var och en kunde sätta på sin favorit och befordra hans chanser genom att nedlägga sin valsedel. Trots detta ägde valen rum i slapphetens tecken.

Annons X

Och detta är de enda riktiga val som ägt rum i Italien på trettio år, från 1915 till 1945.

Det fanns någon som inte låtit dessa symtom på parlamentströtthet och valleda gå obemärkta förbi sig. Medan landet vred sig i efterkrigsoro, medan strejkerna avlöste varandra och revolverskotten knallade litet varstans, började Mussolini en ny verksamhet. Han ämnade göra i Italien vad Lenin gjort i Ryssland, bara i omvänd edition! Första gången jag stiftade personlig bekantskap med hans rörelse var våren 1922 i Bozen. Dittills hade det rått närmast idylliska förhållanden i den f.d. österrikiska staden, på många håll sutto fortfarande de hederliga gamla bokstäverna K. und K. kvar på de offentliga byggnaderna. En dag dök det plötsligt upp män i svarta skjortor med ett standar som visade bilden av en herre med ruvande blick och väldig underkäke. Det blev tumult, och ett halvt dussin människor dödades, innan fascisterna – så kallade de unga männen sig – drogo sin väg med löfte att komma igen. Samma höst hörde jag, att de tagit makten i Rom, och när jag våren 1923 kom till Capri, buro de om Betlehem minnande väggarna i Anacapri fortfarande deras stolta motto: o Roma, o morte, antingen Rom eller döden! Vad var egentligen fascismen för någonting? Här på Capri träffade jag för första gången en apostel för den nya läran, en äldre, mycket förnäm herre – han hette Rufo och sade sig härstamma från den gammalromerska släkten med samma namn. Han tröttnade inte att framlägga den nya rörelsens program för mig eller att bedyra, att Benito Mussolini, mannen som kastat Italien in i det första världskriget, var sänd av försynen för att lyfta det ur dess nuvarande förnedring. Vad hade inte Mussolini uträttat bara under de tre kvarts år han haft på sig? Han hade rensat upp i ämbetsverken, han hade satt fart i kommunikationerna, han hade förbjudit okynnesstrejker, han hade förklarat krig mot analfabetismen – kort sagt, det fanns inga gränser för hans energi och hans planer.

Denna artikel var införd i SvD den 7 maj 1945.

– Men vem är han då? frågade jag, lätt skeptisk vid minnet av episoden i Bozen. – Han är en romagnolo, stark som en tjur och modig som ett lejon, sade den gamle excellensen. – Tror ni, att han kan vänja tågpersonalen av med att stjäla ur koffertar, frågade jag, ty jag hade två gånger utsatts för detta öde. Excellensen svarade endast med en föraktfull blick. – Eller sina anhängare av med att stjäla ur de offentliga kassorna? fortfor jag. En italienare sade mig en gång, att detta var nationallasten! Excellensen teg om möjligt ännu mera föraktfullt.

Därefter följde det åtskilliga år under vilka jag mestadels passerade genom landet utan längre uppehåll. Större delen av utlandspressen hade på den tiden bara två attityder gentemot Italiens nya regim, den angreps eller hånades. Därför förvånade det mig vid varje nytt besök att finna, hur väl livet på det hela taget levdes i detta dock av naturen fattiga land. Åtskillig social omvårdnad hade införts, de anställda hade fått sin dopolavoro, sina inrättningar för fritidssysselsättning; skolväsendet hade förbättrats; sumptrakter uppdikades; den romerska kampagnan lades under plogen; järnvägarna elektrifierades. Skatterna voro svåra, men det fanns alla slags varor att köpa till fastställda priser som ofta lågo under det rika grannlandet Frankrikes. – Jag begriper tamigfan inte, hur dom bär sig åt! sade chefen för en mycket stor radikal stockholmstidning vid ett besök. Han hade misstänkt sin korrespondent för färgade rapporter. Runt om i världen fanns det folk som inte blott togo Mussolini på allvar utan rent av hyllade honom. Jag tänker då mindre på de unga skandinaviska damerna i Rom vilka fablade om den söte lille Musse, än på människor som Torgny Segerstedt i Sverige, Kaj Munk i Danmark och Churchill i England. Ja, även Churchill, som senare skulle krossa Mussolinis imperium. Vid ett besök i Rom i början av trettiotalet uttalade han i en intervju sin beundran för den man som "förstått att övervinna klasshatet genom att kanalisera det". Och ännu i sin appell till italienska folket vid krigsförklaringen sade han ordagrant: – I don't deny that he is a great man, but this is where he has brought you!

Läs även Fascismen polariserar ännu Italien

Mitt längsta besök i Italien varade från oktober 1939 till juni 1943. Ett nytt världskrig hade brutit ut strax före min ankomst. Ännu en gång stod Italien utanför, ännu en gång tycktes det hålla Europas öde i sina händer. Att balansera mellan två maktgrupper har ju alltid varit den gyllene regeln för detta land, som vuxit upp till stormakt trots bristande yttre betingelser. Från alla håll gjorde man hösten 1939 vad man kunde för att vara Mussolini till behag, England tillät transport av tyska kol till Italien via Holland, Suezkanalens direktion fordrade inte längre betalning i guldvaluta av italienska båtar på väg till Abessinien, när Roosevelts förtrogne Sumner Welles besökte Europa, for han först till Rom, Frankrike förklarade sig, om ock i sista stund, villigt att överväga "vissa landkompensationer". Skulle allt detta kunna motväga "stålpakten" med Tyskland? Ingen visste det, alla undrade. Att spela sfinx var en roll som passade Mussolini förträffligt – en fransk iakttagare hade om honom sagt, att han inte var särskilt intelligent, men en första klassens skådespelare. Med regelbundna mellanrum kom det rapporter om hans besök på Expo 42, den stora utställning som höll på att iordningställas utanför Rom och som under namnet Civilisationens olympiad skulle mottaga alla världens folk två år senare… Säkert skulle Mussolini velat fortsätta att spela rollen som arbiter länge, länge, men det franska sammanbrottet kom för tvärt. Rädd att gå miste om sin chans förklarade han nästan i feberfart England krig och stack dolken i Frankrikes rygg: "låt mig slippa höra talas om mer eller mindre hybrida släktskapsförhållanden".

Ännu ett år senare erbjöd Italien en nästan normal anblick. Livsmedelsförsörjningen var god, bara brödet var ransonerat, arbetet gick sin gilla gång utan oroligheter. Den enda egentliga krigsinsatsen hade varit erövringen av Mentone och kriget mot Grekland. Det senare hade blottat skrämmande missförhållanden, alldeles frånsett att det var ännu simplare ur moralisk synpunkt än överfallet på det slagna Frankrike. Soldaterna i Albanien sändes ut i tunna sommaruniformer, eländigt rustade, befälet saknade varje tillstymmelse till plan, italienarna marscherade baklänges och grekerna framåt, till dess fransmännen på andra sidan om det erövrade Mentone satte upp en skylt med orden: Greker, stopp! Här börjar Frankrike! Tyskarna tvingades, mycket mot sin vilja, att ordna upp balkanföretaget, och Italien fick på nytt andrum. Men känslan av att regimen blamerat sig var så spridd, att man grep till de mest förryckta ting för att återvinna egen och andras aktning. Personligen bevittnade jag två sådana "wild-cat schemes". Sanden i Ostia utanför Rom var järnhaltig, genast installerades ett mindre järnverk, som högtidligen inspekterades av Mussolini… Har det gett fem ton järn, torde det vara maximum. I Bozen råkade jag hösten 1941 en jugoslav, f.d. cirkusartist, som myndigheterna installerat i en magnifik villa och försågo med obegränsade penningmedel. Varför? Han hade uppfunnit en metod att utnyttja luftens elektricitet för industriella syften! Inom kort skulle de italienska krigsfartygen kunna drivas med elektricitet ur luften i stället för med dyrbar olja…

År 1942 var de stora besvikelsernas år. I augusti flög Mussolini till Afrika för att deltaga i inmarschen i Kairo, men gjorde en ynkligare figur än tigern som förfelat språnget: i stället för att vända hem i stillhet for han till Aten och lät "hylla sig" av de misshandlade grekerna på Akropolis. Kort därefter började återtåget från El Alamein som blev till ett jordskred, en lavin, och ute i det fjärran Ryssland gick den italienska expeditionskåren under, lämnad i sticket av tyskarna sade italienarna, orsaken till vårt misslyckande, sade tyskarna. Inom landet blevo förhållandena allt värre, "Duce, Duce, alla fame ci conduce", du för oss in i svälten, hette den visa som efterträdde Lili Marleen. Vid åhörandet av radions dagliga trumpetstötar om de italienska bombarnas bedrifter och tunis-arabernas tillströmning till italienska språkkurser, gäspade man bara, delvis på grund av en aptit som höll på att bli mer än hunger. Det jäste i alla klasser, t.o.m. hos dem som hittills haft största sympatierna för Mussolini, bönderna. På sina håll högg man hellre ned olivträden än man avlämnade all den olja som regeringen krävde. Och inom partiet rasade redan en allas kamp mot alla. Var och en sökte rädda det mesta möjliga åt sig. – Undersök den här svindeln i grund, sade Mussolini till polisprefekten i Rom. – Får jag sträcka mina undersökningar ända upp i er egen familj? blev svaret.

Läs fler streckare i SvD:s historiska arkiv

Laddar…

Och plötsligt kom sammanbrottet. Det land, som tre år tidigare varit om inte rikt så dock blomstrande i kraft av en flitig och oändligt nöjsam befolkning, stod med en gång på ruinens rand. Det finns en berättelse om Napoleon och Pius VII, påven som den Väldige lät släpa bort i fångenskap (en sak som varken Mussolini eller Hitler vågat sig på gentemot Pius XII).

– Commediante! ropade Napoleon till mannen som sade sig vara Kristi ställföreträdare på jorden. — Tragediante! svarade den gamle påven, som förutsåg vart kejsarens hybris skulle driva honom, mot vilket sorgespel han styrde sitt land. Sällsamt, att jordens "stora" ha så svårt att taga lärdom av varandra. De tro sig kallade att utföra Ödets uppsåt, de äro ofta fyllda av de bästa avsikter, men som det synes oundvikligt falla de offer för den hybris som de gamla tragedierna mest av allt varnade för. Det finns intet tvivel om att Mussolini älskade sitt folk, särskilt de breda lager ur vilka han själv sprungit. Han drömde om att forma denna massa till en staty värdig Michelangelo, men han ville göra det lika självrådigt som om han skulpterat i marmor i stället för i levande kött. Och han slutade med att kasta sitt folk ut i en misär, vartill det inte sett maken sedan medeltidens svarta århundraden.

Frank Heller Frank Heller, pseudonym för Gunnar Serner (1886–1947), var författare, känd inte minst för sina detektivromaner.