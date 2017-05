Medborgare. En amerikansk dikt

I diktsamlingen ”Medborgare. En amerikansk dikt” står den skadade, värkande och suckande kroppen i centrum. Närmare bestämt den svarta kroppen, ställd mot ”en skarp vit bakgrund”: den amerikanska kulturens. Kroppen som markerar sin närvaro fastän man försöker frigöra sig från den, förtränga suckarnas orsaker.

Det är en dikt om hur en fientlig omvärld tar sig in under huden, präglar och formar det allra mest personliga och intima hos en person – och om anpassningens höga pris, när den gått så långt att det inte längre går att skilja på förtrycket och jagets gränser: ”Du påminns om din suck. Den hörs inte längre. Du har växt in i den.”

”Medborgare”, den amerikanska poeten och professorn Claudia Rankines femte diktsamling, prisades stort i hemlandet när den kom ut 2014 och har nu översatts till svenska av poeterna Marie Silkeberg och Jenny Tunedal.

Sucken intar här en central roll. Om sucken i den romantiska poesin var själens uttryck för det som inte kunde utsägas i språket, blir den för Rankine ett tecken för den svarta kroppens försök till anpassning – alla förtigna och ackumulerade minnen av rasistiskt våld, förminskning och objektifiering, som aldrig adresseras och därmed aldrig fått chans att läka. Eller det som kallas John Henryism, de många förträngningsstrategier som utvecklas av människor utsatta för rasismrelaterad stress, ibland med allvarliga fysiologiska symptom.

Rankine skildrar konfrontationer och aggressioner i vardagen i prosalyriska partier, varvar med en lång intressant essä om Serena Williams, diskuterar konceptet att ”sälja svart vrede” – att skaffa en ”angry-nigger-framtoning”. Det är vreden som show och kommodifierat spektakel, som ofta kan ställa sig i vägen för att bearbeta verkliga, mer komplexa känslor.

Här blandas visuella inslag – från William Turner till screenshots av Zinedine Zidanes berömda skallning under fotbolls-VM 2006 – med referat från såväl CNN som James Baldwin, i en syntetisk, multimedial diktform.

Formblandningen skapar en kreativ synergi som växer i de dialoger som upprättas över genregränserna. Det fungerar inte alltid lika bra: i ett långt mittenparti har en rad texter infogats, vilka ursprungligen är kortmanus till olika videoverk som Rankine skapat tillsammans med maken John Lucas, och gestaltningen i flera av dessa är alldeles för platt och fragmenterad för att bära på egen hand i överföringen till ett litterärt medium.

Starkast är dikten när sorgen och indignationen – men också beslutsamheten om att omvandla rasismens avtryck i kroppen till kollektivt vittnesmål och kunskap – får blomma ut i en starkare och mer utpräglad lyrisk röst, som i den vackra avslutande delen. Här bryter en högstämd, profetiskt klingande retorik fram, som ger prov på den samtidigt kraftfulla och nedtonade poesi Rankine är förmögen till, men som inte realiseras inom dessa bokpärmar helt och fullt.

Rankine skriver om ensamhet och värk, om att bli främmande för sin egen kropp, om att leva i en värld som dagligen bedriver en ”rasande utradering”. Mer än genom enskilda delar är det genom den samlade helheten, hopfogandet av de många enskilda ingångarna, som ”Medborgare” får luft under vingarna och börjar bära.

Om rasismens ständiga förtingligande är det som isolerat oss från världen, är det också avtäckandet av rasismen som kommer föra oss in i världen igen, tycks Rankine mena, och påminner oss om att ”så snart vi älskar denna värld är vi villiga att samexistera med grus i ögonen”. Och hon besjunger allt det som tigits ihjäl, men ändå inte kunnat utplånas ur de många kroppar som formats av tystnadens djupa spår:

Allt skymt allt förmörkat allt

skuggat

är det avklädda är det slagna

är spåret

är eftersmaken