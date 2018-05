Ministern: Därför ställer vi krav på att lära sig svenska

Regeringen har under mandatperioden investerat i "Svenska från dag ett" – ett viktigt initiativ för att redan under asyltiden lägga grund för etablering på arbetsmarknaden och i samhället. I vårbudgeten förstärkte regeringen befintliga satsningar på Svenska från dag ett med 20 miljoner kronor just för att vi inser vikten av möjligheten att lära sig svenska tidigt.