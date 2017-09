Rensa bort allt och få kontroll – en väg till ett lyckligare liv? Foto: Alamy

”Vi har fyllt alla rum till brädden, men de ekar tomt ändå”, sjunger Tomas Andersson Wij i låten ”Blues från Sverige”. Som privilegierad västerlänning är den lätt att känna igen sig i, den där gnagande känslan av tomhet.

Kommentar En kommentar belyser ett ämne ur flera infallsvinklar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det materiella överflödet, alla prylar vi skaffat, har inte gjort oss ett dugg lyckligare.

Det är i och för sig knappast någon särskilt djup eller raffinerad insikt, att vi inte kan konsumera oss lyckliga. I stort sett varenda religion och vishetslära är överens på den punkten. Snarare uppnår vi harmoni och varaktig tillfredsställelse genom att göra oss fria från behovet av materiella ting. Begäret, skulle den kloke Buddha ha sagt, är orsaken till lidandet.

Annons X

Rörelsen går i korthet ut på att rensa ut alla överflödiga prylar man äger, få insikt och kontroll över sina konsumtionsmönster och på så sätt leva ett enklare och förhoppningsvis även lyckligare liv.

Den minimalistiska rörelse som de senaste åren växt sig allt starkare skulle alltså kunna ses som en förlängning av denna uråldriga vishetstradition. En naturlig reaktion på den stundtals smått absurda konsumtionskultur som vi innerst inne vet är ohållbar för såväl våra själar som den planet vi blivit satta att förvalta.

Det är alltså inte särskilt underligt att de bloggar och böcker som behandlar ämnet minimalism, nu i höst exempelvis Elisabeth Byströms och Johan Ernfors ”Prylbanta”, bara tycks växa.

Rörelsen går i korthet ut på att rensa ut alla överflödiga prylar man äger, få insikt och kontroll över sina konsumtionsmönster och på så sätt leva ett enklare och förhoppningsvis även lyckligare liv.

De amerikanska minimalisterna Ryan Nicodemus och Joshua Fields Millburn, vars resa man kan följa i dokumentären ”Minimalism”, sammanfattar det i en av dem ofta upprepad devis: ”Love people, use things. The opposite never works.”

Man kan också fråga sig om det inte är just tingen vi älskar och människorna vi utnyttjar när vi blundar för de barnhänder i Bangladesh som tillverkat det plagg vi kanske för tillfället råkar ha på oss.

Det är givetvis enkelt att skriva under på en sådan formulering. Självfallet ska vi inte älska döda ting på samma sätt som vi älskar våra levande och besjälade medmänniskor.

Man kan också fråga sig om det inte är just tingen vi älskar och människorna vi utnyttjar när vi blundar för de barnhänder i Bangladesh som tillverkat det plagg vi kanske för tillfället råkar ha på oss. Ett samhälle och en kultur som kan tillåta en sådan ordning, var har den lagt sin kärlek, hos tinget eller hos människan?

Ren materialism, om den så är höger- eller vänsterideologiskt motiverad, kapitalistisk eller socialistisk, kommer alltid sluta i ett förtingligande och utnyttjande av människan. Samtidigt kan man fråga sig om inte denna materialism, denna prylfixerade konsumtionskultur som minimalisterna försöker bota oss ifrån, i själva verket är ett resultat, inte av en uppvärdering av det materiella, utan tvärtom av en destruktiv nedvärdering av materien.

Är det inte en bristande respekt för det materiella som skapat den slit-och-släng-mentalitet som präglar många rika samhällen idag? Kanske beror vårt skeva förhållande till materiella ting på att vi inte tillräckligt och på rätt sätt vördar materien.

I dokumentären ”Minimalism”, som finns att se på Netflix, säger Joshua Fields Millburn att han i sitt hem enbart behållit de saker som har en funktion eller skänker honom glädje på något sätt. Eller som städgurun Marie Kondo, som med sina bästsäljande böcker lärt läsarna att rensa bland alla överflödiga prylar, uttrycker det: ”Does it spark joy?”

Minimalister ställer sig frågan: Skänker den där extra tröjan glädje? Foto: Anna Simonsson

Det är givetvis inget fel i en sådan hållning. Varför ha mer grejer än vi faktiskt behöver? Samtidigt blottlägger Millburns uttalande ett kärnproblem i det moderna förhållningssättet till materien: det materiella har endast det värde vi tillskriver det, inte ett värde i sig.

Om tinget inte har en funktion, eller inte har ett affektivt värde för mig, är det utrensningsbart. Det är abstraktioner, ekonomiska eller emotionella värden som människan uppfunnit, som styr hur vi förhåller oss till tingen.

Även om vi ofta säger att det är ”insidan som räknas” skulle vi aldrig, om vi verkligen tänker efter, våga hävda att en människas värde inte har ett dugg med hennes kropp att göra...

Men sant värde, när det kommer till verkligheten, är inte något vi uppfinner. Det är något vi upptäcker. Det fysiska, materien, besitter ett värde oberoende av oss. Och värdet sitter inte endast i abstraktionen.

Avsklat är bäst, enligt Joshua Fields Millburn och Ryan Nicodemus som predikar minimalism i böcker och podcasts. Foto: Jessica Williams

Ta en människa till exempel, som ju i allra högsta grad är en materiell varelse (om än inte ett ting). Även om vi ofta säger att det är ”insidan som räknas” skulle vi aldrig, om vi verkligen tänker efter, våga hävda att en människas värde inte har ett dugg med hennes kropp att göra, att värdet endast sitter i själen eller i det värde vi tillskriver människan.

Människans, och för den delen hela skapelsens, unika karaktär kommer sig av att hon är ande och materia i oupplöslig förening.

Häri ligger den kanske största faran i rörelser som exempelvis minimalismen, som vill rensa bland människans kroppsliga och materiella bindningar: de tenderar lätt att bli dualistiska. Och puritanska.

Idé- och religionshistorien har visat flera exempel på rörelser som vill göra en strikt uppdelning mellan kropp och själ, ande och materia. Och när den uppdelningen görs upphöjs nästan alltid anden och materien blir något tyngande, något smutsigt, något man måste kasta av sig för att själen ska kunna bli fri.

Frihet uppnås dock inte genom den typen av dualistiskt tänkande. Vi gör alldeles rätt i att, likt minimalisterna, försöka göra oss fria från alltför starka bindningar till materiella ting. Buddha sade att det var begäret som var roten till lidandet. Kyrkofadern Augustinus skulle säga att det är vår avgudadyrkan, att vi dyrkar skapade ting framför Skaparen, som ställer till problem för oss.

Människan lever i skärningspunkten mellan andligt och materiellt. Hennes livsuppgift skulle kunna formuleras så här: att hålla balansen.

Det betyder dock inte att de skapade tingen är onda. Tvärtom, materien är något mycket gott. Vi bör respektera, men inte dyrka den.

Rätt förhållande till materien får vi när vi inser att verkligheten inte är dualistisk. ”I am hanging in the balance of the reality of man”, sjunger Bob Dylan i en av sina allra finaste sånger (”Every grain of sand)”. Människan lever i skärningspunkten mellan andligt och materiellt. Hennes livsuppgift skulle kunna formuleras så här: att hålla balansen. Nyckeln till harmoni är inte att betona det ena framför det andra. Sanningen är nästan alltid ett både-och.

Nog kan det vara bra att (pryl)banta ibland, att upprätthålla den goda balansen mellan fasta och fest. Den ständigt fastande puritanen riskerar dock att bli dualist, att göra gott till ont. Men att fasta är inte att säga nej till det onda, utan att lära sig att inte missbruka det goda.