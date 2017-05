Miniatyrkonst överraskar världen

Ettårige Harry Melander känner på Stockholms senaste och minsta konstverk, miniatyrfontänen "Fountain" på Swedenborgsgatan på Södermalm i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den tunna strålen syns knappt. Men den som lutar sig fram över stenbeläggningen på Swedenborgsgatan i Stockholm kan beundra vattnets minimala båge. Magnus Thierfelders verk "Fountain" är en del av firandet när Konstfrämjandet fyller 70 år.

– Jag är väldigt intresserad av att se små detaljer i min omgivning, kanske ur en lite poetisk synvinkel. Ett rör behöver inte bara vara ett rör. Och genom att sätta titeln "Fountain" på en vattenläcka som vanligtvis är ett misslyckande förskjuter man perspektivet lite, säger han.

Det är detaljen snarare än miniatyren man ser i Magnus Thierfelders konstnärskap. Men fontänens litenhet har en poäng, tycker han och jämför med Tony Craggs omdebatterade verk som nu uppförs utanför Malmö konsthall. Det består av tolv meter höga bronspelare. Själv tycker Thierfelder att det finns en subversiv kraft i det antimonumentala.

Annons X

– Säger man ordet fontän tänker många nog på det pompösa, stora. Men här är det som en styrka som kommer underifrån. Bara för att den är liten behöver den inte vara svag.

Flera gatukonstnärer håller med om miniatyrens subversiva kraft. För de senaste tio, femton åren har den pyttelilla konsten poppat upp runt om i världen, i bland annat London, Australien, Hawaii och Moskva. Medan en trend inom gatukonsten går mot enorma muralmålningar har också intresset för miniatyrkonsten växt. Det ser Jacob Kimvall, konstvetare som specialiserat sig på gatukonst. Han har följt fenomenet i ungefär fem år.

– En del tycker att charmen med street art går förlorad i de enorma målningarna. Det hemliga inslaget, att man måste vara mer uppmärksam för att se verket, skulle kunna vara ett svar på det.

Humorn är ett kännetecken för miniatyrkonsten. I ett av Sveriges mest uppmärksammade pytteverk drev några möss en fransk nötbutik och italiensk restaurang på Bergsgatan i Malmö, komplett med minimenyer, möblemang och affischer i frimärksstorlek.

Också konstprojektet "The little people" skapar komik med små utplacerade personer världen över. Dockorna omdefinierar ofta hela miljön: små gubbar drar girigt i en sedel utanför Bank of England, en roddbåt förvandlar en pöl av utspilld mjölk till en sjö och ett gult trafikmärke blir en bred strand.

Utmärkande för miniatyrgatukonsten är just att den ofta är tredimensionell och förhåller sig till något i miljön, har Jacob Kimvall sett.

– Kontexten är viktig. På ett dagis skulle musrestaurangen till exempel vara en leksak. Om man ser på gatukonst är graffiti ett formspråk medan street art kan se ut som helst, i positiv bemärkelse. Det är sammanhanget som spelar roll.

Även den berömde gatukonstnären Banksys första uppmärksammade verk var små, påpekar Jacob Kimvall. Det var platsspecifika tryck bredvid turistmål, med den ironiska texten "this is not a photo opportunity".

– Det ser man bara om man är riktigt noggrann.

Knepet att överraska förenar många miniatyrgatukonstnärer som gärna vill väcka tankar och uppmana till en större uppmärksamhet. Då är små verk effektfulla, tycker Magnus Thierfelder. Han smyger gärna in svårupptäckta budskap – som blir tydliga för den som väl sett verket.

– Det är väldigt intressant och fint att arbeta i det offentliga rummet. Sådana här små saker kan förskjuta en uppfattning och vår läsning av platser.