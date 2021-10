Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Mindre smakar mer och ”less is more” säger man ju om saker där det avskalade och minimalistiska bidrar till en stor upplevelse. Det behöver inte alltid vara sant, ibland är mer verkligen mer, men när det gäller vinlistor kan jag verkligen uppskatta det lilla formatet.

Jodå, jag är en nörd av stora mått som faktiskt tycker att det är ett nöje att sitta och bläddra i vinlistor. Suktas, söka efter olika årgångar, jämföra priser, drömma mig bort till stora smaksensationer. Och visst kan det vara imponerande och pampigt att sitta med en bibeltjock vinlista i handen och ögna igenom världens mest ikoniska viner, ingen tvekan om den saken. Men jag kan också verkligen uppskatta en riktigt välkomponerad lista av det mindre formatet. Det imponerar på ett annat plan, framför allt för att det är en stor konst att sy ihop en liten vinlista som också är intressant.

Det är lite som med musik: det minimalistiska och avskalade är ofta det absolut svåraste att ro iland, ju färre komponenter du har desto mer måste varje detalj fylla ett tydligt syfte. Wall of sound-byggen är såklart svåra på sitt sätt, men där är det just massan som är grejen. Lager på lager med gitarrer, körer, feta stråkar och bombastiskt blås. Man blir liksom överkörd av en musikalisk ångvält. Lite samma känsla som när man sitter med vinlistan på exempelvis La Tour d’Argent i Paris. Mäktigt, storslaget, pampigt. En wall of sound-vinlista.