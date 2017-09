Mindre kritik mot omgjort klimatbilsförslag

Högsta möjliga bonus för den som köper en av de miljösmartaste bilarna blir från den 1 juli nästa år blir 60 000 kronor. Bonusen minskar linjärt ner till 10 000 kronor till en utsläppsnivå på 60 gram koldioxid per kilometer.

En ny bil som släpper ut mer än 95 gram straffas med höjd skatt i malusdelen. För en bil som släpper ut 150 gram per kilometer blir skattekostnaden knappt 4 000 kronor per år de första tre åren, är utsläppet 200 gram blir det drygt 8 000 kronor. Gasbilar får 10 000 kronor och fordon som drivs på etanol och fordonsgas får ingen höjd skatt.

Den femåriga supermiljöbilspremien tas bort.

Fakta: Regeringen