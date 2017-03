Minaj slår Billboardrekord – går om Franklin

Nicki Minaj. Arkivbild. Foto: Matt Sayles/AP/TT

Rapparen Nicki Minaj har gått om souldrottningen Aretha Franklin i Billboardlistans historieböcker och är nu den kvinnliga artisten med sammanlagt flest låtar på den amerikanska singellistan.

Minajs tre senaste låtar "No frauds", "Regret in your tears" och "Changed it" har alla tagit sig in på Billboards singellista Hot 100, vilket ger henne sammanlagt 76 inteckningar på singellistan – tre fler än Franklin.

Aretha Franklin innehade rekordet i nästan 40 år, från juni 1977 till början på mars i år då Nicki Minaj gick upp jämte henne.

På tredje plats i statistiken ligger Taylor Swift, som har haft 70 låtar på Hot 100.