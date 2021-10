Aha-ögonblicken inträffar mer sällan ju äldre man blir, men ibland tjongar det till. Som häromdagen, när jag läste om den danske konstnären Jens Haaning som stal pengar från ett konstmuseum i Ålborg men försvarade sig med att stölden var del i ett konstprojekt. Museet lånade ut en halv miljon danska kronor till Haaning, för att användas i ett verk som visualiserade löneskillnader. Under arbetets gång kom Haaning dock på andra tankar och när museet väl fick konstverket innehöll det inga kontanter, utan två tomma ramar. Haaning kallade verket Take the money and run.