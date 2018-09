Stylisten Nadia Kandil letar efter uteserveringar att röka på och de perfekta tunna kaffekopparna.

Jag sitter ofta och jobbar fram till sex eller sju på kvällen, men på fredagar börjar alla hetsa tidigt om att komma iväg. Jag möter upp några kompisar på Boqueria för en after work. Det viktigaste med ett ställe är att man får dricka och röka samtidigt på uteserveringen. Jag börjar med bubbel och går sedan över till vodka, soda och lime. Då blir man inte bakis, utan orkar festa nästa dag också. Vi går vidare till Yellow, där allt eskalerar till full fest framåt tio-tiden. Sen blir det Umgänget och när de stänger vid tre går vi till Spy Bar, där vi hänger till stängning klockan fem. Vi dansar och hänger omkring. Klubbar, helt enkelt. På vägen hem blir det ett stopp på McDonalds på Kungsgatan, en riktig institution. Jag har ett vattentätt knep för att ta mig före kön. Jag ställer mig vid papperskorgarna längst till höger och tränger mig längst fram i kön från det hållet. Sedan blir det en Uber hem.

På lördagen vaknar jag vid tio, fräsch eftersom jag drack rätt saker i går. Jag möter upp några kompisar på Kvarteret i Vasastan där frukosten övergår i lunch. Jag brukar välja eggs benedict och färskpressad apelsinjuice. Jag hatar att shoppa, men det blir ändå en snabb sväng in på Acne Archives. Sedan driver jag och mina kompisar bara runt och tjötar, som vi säger i Göteborg. På veckodagarna är mitt liv så extremt schemalagt, så det är viktigt för mig att inte ha några som helst planer på helgen. På vägen hem tittar jag in på Stadsmissionen. Jag hatar att dricka kaffe ur moderna, tjocka koppar, supertunna ska det vara, och sådana hittar man bara på second hand.

På kvällen kommer några kompisar hem till mig. Det är sjukt kul att fixa i ordning sig för kvällen tillsammans. Vi beställer pizza och skvallrar. Vi har ambitioner att prova något nytt ställe, men det blir nästan exakt samma runda som kvällen innan. Enda skillnaden är att vi hinner med ett stopp på Vassa Eggen också. Jag pallar inte att stå i kö, så går jag dit vet jag att jag kan gå före eller står på gästlistan. Jag skulle vilja hänga mer på Söder, men där sitter alla bara och dricker öl och pratar politik, så festen lyfter aldrig riktigt.

Söndagen börjar med en lång frukost-lunch på Mellqvist på Rörstrandsgatan. Sedan åker jag till Kaffebar vid Hornsgatan där jag träffar en killkom- pis som också är singel, så vi sitter i många timmar och försöker lösa världens alla kärleksproblem.

Varje söndag klockan sex äter jag middag hemma hos min "Stockholmsfamilj", alltså hemma hos min bästis Antonia och hennes familj. Min egen familj bor kvar i Göteborg, så det är skönt att få äta riktig "mammamat" och bli ompysslad. Och så får vi alltid efterrätt! Ibland behöver man hänga med riktiga människor och prata om riktiga saker.