Mattias Alexandrov Klum pustar ut efter Perus regnskog med yoga, roslagsfår och juice på egenodlade grönsaker.

På fredagseftermiddagen sitter vi i bilen på väg till Västerhaninge, min fru Iris och jag, för att hämta upp mina två bonusbarn, 8 och 10 år gamla, som bor hos oss under helgerna. Det är det moderna familjelivet.

Annons

Vi bor på landet utanför Uppsala och så fort vi kommer hem igen springer barnen ut för att leka. Vi har lånat hem tre roslagsfår som är oerhört omtyckta. Även katten Inzaghi, som min son döpt efter fotbollsspelaren Filippo Inzaghi, är högt älskad.

Ingen dag är den andra lik i våra liv, Iris och jag jobbar ihop och är bortresta mycket. Förra helgen tillbringades i Perus regnskog för jobb men nu väntar en hemmahelg i Uppsala. Det är de helgerna som vi uppskattar mest. Hela familjen är samlad, Iris två barn och mina två barn. De gillar varandra väldigt mycket, vilket inte alltid är en självklart när man för ihop två familjer. Vi lagar en hemmagjord vegetarisk lasagne och pratar igenom veckan, alla sex.

Lördagen startar med ett glas ingefära och citronvatten och yin yoga på USIF, Uppsala Studenters IF. Sedan blir det att agera taxi åt barnen – den yngsta spelar tennis, den näst yngsta rider och tonårssönerna, som är 14 och 17, låter vi sova ut. När alla är samlade hemma igen blir det gemensam lördagsbrunch. Vi använder våra egna frukter och grönsaker från landet för att göra juice, en helglyx vi inte hinner med på vardagarna. Under dagen måste jag hinna med lite jobb, eftersom vi har vår ateljé hemma är det lätt hänt att Iris och jag arbetar även under helgerna.

På kvällen samlas vi alla igen för middag. Idag lagar barnen mat, det blir mexikanskt, ett populärt kök i vår familj. Det är väldigt socialt vid köksbordet, vi pratar om allt från filmer och politik till natur och miljö. Med alla personligheter finns det olika intressen – Bianca pratar om hästar tills öronen ramlar av och Einar om brasiliansk jujutsu som han tränar. Vi pratar ofta minnen från resor och upplevelser barnen varit med på. Minnena är en färskvara och det är viktigt att hålla dem vid liv genom att prata och värdera dem. Den lugna lördagen avslutas i samma anda – med ett glas vin framför HBO-serien Euphoria.

På söndagen vaknar man när man vaknar. Iris, som har lite av en odlingsfetisch, och jag fixar i trädgården, fläckvis med hjälp av barnen. Det är alltid kul när de vill hjälpa till, dels för att det är ett härligt sätt att umgås på och dels för att det är viktigt för dem att veta var maten kommer ifrån.

På eftermiddagen blir de yngsta barnen upphämtade av sin pappa. Nu är vi istället fyra vid middagsbordet. Jag diskuterar läxorna med min son Einar medan de andra dukar fram. Tidigare, när jag jobbade för National Geographic, var jag bortrest sex, åtta månader om året. Det är tid jag tar igen nu – vi anpassar jobbet så mycket som möjligt för att slippa lämna barnen.

Kärnfamiljens fördel är ju tryggheten, men det fina med den uppdelade familjen är längtan efter varandra och att aldrig ta varandra för givet. Det är någonting jag är väldigt tacksam för. De här lugna helgerna med familjen betyder otroligt mycket.

Foto: Samuel Svensäter