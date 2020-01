Alexander Karim blir ratad av agenter, går på dejt och somnar med barnfötter i ansiktet.

Fredag, det sista av de tre barnen har lämnats och jag andas ut. Dimper ner i soffan och pustar ut ett ”Jäklar vad många människor vi har skapat” till Malin som redan satt igång arbetsdagen. Idag blir det lugnt. Jag har filmat som en besatt under de senaste månaderna. Två tv-serier och en långfilm samtidigt. Och dessutom lyckades vi under tiden pricka in release av vår barnbok och min roman!

Annons

Hjärnan känns som äggröra. Men idag är jag ledig och ska bara göra en selftape, en provfilmning för nya projekt som ska in till agenterna. Man skickar iväg utan förhoppning om svar. Förra året slog jag personrekord – tjugosex provfilmningar på rad utan så mycket som en klapp på axeln. Jag kommer aldrig att jobba igen. Karriären är över. Det var kul så länge det varade. Regel nummer ett: ta det inte personligt. Fast det är ju det. Jag skickade in en video där jag spelade utav bara helvete. Ni tackade nej. Det är ju väldigt personligt.

Jag gör ändå klar min nya selftape och skickar iväg till agenterna. Pustar ut. Resten av dagen tillbringas i sängen. Malin sitter bredvid och skriver. Jag vill vara lika ambitiös, men somnar omärkbart vid tangenterna. Vaknar efter vad som känns som fem minuter. Inte en chans att hon märkte min lilla tupplur. ”God morgon” säger hon utan att lyfta blicken från skärmen. Hon har skrivit sex kapitel. Jag har sovit i två timmar.

På kvällen häller jag upp ett glas rött och slickar mig om läpparna, men somnar under Idol med klibbig barnfot i ansiktet. Vinet står orört på soffbordet.

Lördag morgon åker jag till bokmässan i Karlstad. Tåget går 07.05, okristligt tidigt att kliva upp på en lördag. Lämnar en sovande lägenhet och ger mig ut i regn som verkar falla i sidled. Väl framme får en påläst moderator mig att verka smartare än jag är. Jag träffar en barndomsvän och tar en kaffe på ett fik i minnenas allé. Sedan svävar jag hem på en våg av nostalgi. Skriver fyra kapitel och känner mig som ett geni över en text som jag vet kommer att strykas när min förläggare Erika lägger vantarna på den. Stänger datorn och njuter av gott samtal med författarkollega under resten av resan.

På lördag kväll är det dejt med Malin. Samma sak varje lördag: 60 minuter. Snabbt ner till Orangeriet, Malin hinner med ett glas vin. Jag hinner med två. Hade kunnat ta ett tredje men det känns ofint. Pratar om Malins roman. Hon vet nog inte ens om hur bra hon är. Ovetskapen verkar göra henne ännu bättre. Geni!

Söndagen är det inspelning hela dagen: The woman under the bed med Robin Holm. En underbar film, men tio sidor ska filmas. Tio sidor text, det är mycket. Spelar mot Dilan Gwyn, här kan man inte ligga på latsidan. Hon är sylvass. Jag känner mig som en smörkniv. Försöker hålla jämna steg.

Söndag kväll avrundar jag med att läsa igenom morgondagens scener i soffan. En kopp te förblir orörd på soffbordet. ”Mm, gott det ska bli” är det sista jag hinner tänka innan jag somnar. Med en underbart klibbig liten barnfot i ansiktet.

Foto: Marica Rosengård