Krögaren Anna Broms har mat på hjärnan – helgen kretsar kring familjens kök hemma i Bromma.

På fredag eftermiddag plockar jag ihop en påse med goda grejer i Broms Delikatess och träffar familjen på Park Konditori i Bromma. Vi beställer smoothies och mazariner och alla berättar om sin dag och vad de vill göra i helgen. Sen går vi hem och börjar äta en väldig massa mat, det är vad helgerna går ut på hemma hos oss. Det blir plockmat till middag, jag älskar att hitta på små rätter av det jag hittat i Delikatessen och i kylen. Vi försöker hålla oss borta från teven och spelar spel med barnen istället, med tre barn mellan åldrarna elva och fyra kan det ta en stund att få alla i säng. Men när barnen väl gått och lagt sig sitter jag och min man uppe en stund, pratar och dricker ett glas vin.

På lördag morgon vaknar vi tidigt och äter en lång, härlig helgfrukost. Dukar fram allt mellan pannkakor och äggröra, med en massa tidningar utspridda över bordet. Vi lutar oss tillbaka och njuter av att slippa vardagarnas morgonstress, helgen är tid för vila. Sen åker vi in till stan och stannar till på Marina Schiptjenkos galleri. Hon är en god vän och gudmor till min son. Vi pussar på Marina, tittar på den senaste utställningen och hälsar på hennes hund Algot som är min äldsta dotters favorit. Senare äter vi lunch på Moderna Museet med min svägerska Kristina och går sedan ner i Modernas underbara ateljé för barn där vi målar och leker med lera.

På vägen hem handlar vi på Garpes Livs, som har ett fantastiskt köttutbud. Jag tänder pizzaugnen i köket, för man vet aldrig hur många vi blir runt bordet. Vi är dåliga på att planera i förväg så vi säger till alla vänner som inte har några planer att komma förbi. Gästerna kommer och går, jag älskar att folk kan vara spontana och bara dyka upp hemma hos oss.

Det blir rykande heta pizzor och när degen tar slut använder jag pizzaugnen som kolgrill, den väger 700 kilo och är min roligaste leksak. Jag fortsätter med ett gäng olika smårätter och utgår från det som finns i kylskåpet. I nästan tio år drev vi Broms från vår källare och därför har vi ett helt restaurangkök med stort kylrum i huset, så vi har plats för mycket mat hemma hos oss. Vi har det väldigt trevligt men det blir också sent, så sent att man skäms. Jag och gästerna bråkar om vem som har bäst musiksmak, jag vinner och spelar Patti Smith ända in på småtimmarna.

På söndagen vaknar vi trötta och mätta. Vi känner att vi måste röra på oss och drar till TSK Malmen och spelar tennis allihop. Sen välkomnar vi resten av familjen Broms hem på en tidig söndagsmiddag. Det blir en härlig familjemiddag men alla får gå hem tidigt eftersom vi behöver förbereda oss inför veckan. Vi badar alla barnen och när de har somnat sitter vi uppe i köket och jobbar en stund framför brasan i pizzaugnen.