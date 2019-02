Komikern Marcus Berggren ghostar vänner, skippar gymplaner och tar bussen till Norra Brunn.

När fredagen äntligen kommer hinner jag tänka "fan vad gött med helg" innan jag kommer på att det är nu min arbetsvecka börjar. För att inte min ofelbara fästmö ska tröttna på att jag är som en frånvarande fader som dyker upp någon gång ibland med billiga presenter och luktar Falcon får det bli helg och jobb samtidigt. Det blir en promenad. Visserligen till bolaget, men motion är motion även om det slutar i sprit. När jag nästintill dreglande har tillgodosett familjens galopperande vinintresse, samt grämt mig över hur bra firman hade gått om dryck hade varit avdragsgillt, beger jag mig till mataffären och köper allting man blir tjock av i Italien.

Annons X

Min fästmö kommer hem från jobbet och vi gör saker man inte skriver i tidningen om. Jag tar turnébussen (SL) till något av stadens nöjespalats för att säga mina nedplitade putslustigheter framför inresta par från Skövde och Sollefteå som har lagt en hel del pengar och allt sitt hopp på att Måns Möller ska dyka upp som en maskerad vålnad och rädda staden från ondska. Oftast får dom nöja sig med lilla mig.

Före showstart förbannar jag mitt barnsliga ego för att jag fört in det här giftet i mitt liv. Att jag knarkar skratt och inte kommer att sluta förrän jag bor i Björns trädgård med en trebent schäfer som heter Tapas som enda anhörig. Hur blev det såhär? Jag ville ju bli författare. Turnébuss hem igen. Beroende på hur det har gått är jag antingen Guds son eller på väg till Västerbron.

Hemma vid midnatt äter vi vår favoriträtt "allting gott" som är vad den heter. Vi trillar ner i Youtube-hålet. När någon av oss börjar skela går vi och lägger oss.

På lördagen har vi stora planer som skiter sig snabbt. Vaknar vid lunch. Det blir knäckebröd med Kalles i sängen och resten av dagen är inställd. Kompisen vi skulle träffat på en öl på Söder ghostar vi skiten ur och det blir sektdokumentär i timmarna sju istället. Ni vet hur det är.

In till Norra Brunn som har världens bästa personal. De är roligare än oss som uppträder där. Ahmed Nour som jobbar i serveringen kommer efter showen och säger "Du det är några från IS som hänger i baren … De undrar om de kan få köpa ditt material för att piffa upp sina kidnappningsvideor". Efteråt dricks det öl i köket till tidig morgon. Jag nöjer mig med ett par, sju stycken. Jag har ju saker att ställa in i morgon också.

På söndagen funderar vi på att gå och träna för att sedan komma på att vi varken kan, vill eller orkar. Skönt att det löste sig. Jag åker till min kollega Henrik Nyblom och vi lagar vegansk gryta och pratar om att vi ska bli straight edge och försöker komma på hur vi ska ta svensk humor in i framtiden. När vi vet det hör jag av mig. Vi gör en sketch. Medan Henke klipper materialet lägger jag mig på soffan men innan jag somnar hinner jag tänka "kosmos kommer hitta ett sätt att straffa mig för jag har det bästa livet jag någonsin kunde föreställa mig".