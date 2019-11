Michelle Meadows kollektiv-skäms över lera, äter massor av ost och går på hemmafest.

Arbetsdagen slutar på S:t Paul bageri där jag suttit med min laptop i någon timme. Jag får ett samtal från en dansk kund och i det stimmiga fiket är det svårt att hänga med. Så jag säger ”selvfølig” till allt, ber honom sammanfatta via mejl och hoppas på det bästa. Smiter in på Ica Aptiten och köper en halv matkasse med ost. Sedan lämnar jag grejerna hemma och skyndar till andra sidan Söder, där jag och ett gäng tjejer ska prova att dreja. Målbilden är tydlig – ett vackert grönblått serveringsfat. Men att dreja visar sig vara sjukt svårt och vi kollektivskäms i någon timme. När jag kommer hem har min sambo Christoph, som är från Berlin, gjort tacos. Han gör sig lustig över att det i svenska mataffärer finns hela rader med texmexartiklar och ändå är det han som lagat fredagstacos – just saying. Han har dock lagat allt från grunden så ingen är gladare än jag. Min bästis, som jag känt i 34 år, kommer förbi och vi bestämmer oss för att stanna hemma. Tur att jag köpte ost.

Lördag och helgfrukost. Nu får mitt sjukliga porslinshoardande mening. Dukningen, musiken, maten – allt lägger jag kärlek i. Fram till september intogs vår Instagramvänliga frukost på balkongen, nu dukar jag med tända ljus i köket. Efter maten cyklar jag och Christoph till vår kolonilott. Vi har varsin racer som vi lyckats långlåna i ett par år från våra pappor. Jag brukar säga att det tar 30 minuter till lotten men egentligen tar det 45 minuter. Så funkar det i huvudet på en tidsoptimist. Men det får gärna ta ännu längre tid för vägen via Kungsholms strand, Pampas marina och Huvudsta är sjukt vacker.

Lotten, på nära 300 kvm och med ett hus på 27 kvm, är det bästa jag köpt. Här får jag utlopp för mina intressen: inredning, odling, byggnadsvård, täljning och matlagning. Vi stänger ner för säsongen och jag ser det positivt – nu får jag tid över till att skaffa yogakort på Yoga shakti och rensa källaren. Tänk att bli zen, vig och ha plats för auktionsfyndade skatter om bara några månader! Kanske blir det mer after work och klubb också.

Innan det blir mörkt cyklar vi tillbaka och jag svidar om för fjärde gången idag (mys-, cykel- och trädgårdskläder har fyllt sina funktioner under dagen). Sen åker jag till en hemmafest i Gröndal. Det bjuds på hemlagad maafe och träningsvärk i kinderna-skratt.

Mitt kompisgäng har börjat skaffa barn och hus och flera söndagar i rad har vi därför träffats hemma hos någon i gänget och ätit pannkakor med en buffé av toppings. Vi pratar om livet, drömmar, inredning och dejtingappar. Jag ska göra en selftape för en roll och får bra feedback från de andra.

Efter pannkakorna tar några av oss en promenad från Enskede, hem via Årstaviken. När jag går längs Hornsgatan hinner jag in på några av second hand-ställena och skannar utbudet: inget den här veckan. Väl hemma lagar jag en gryta på de grönsaker vi fick med oss från kolonilotten och äter upp det sista av osten framför Babylon Berlin som vi kollar på för att jag ska träna på min tyska. Eller okej, jag äter osten, Christoph äter en påse med jordnötter. Till denna dag hans mest använda svenska ord.

Foto: Andy Liffner