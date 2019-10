Jill Johnson joggar med Bruce Springsteen, undviker vägkrogsmat och har ett kanongig för en lite skitnödig stockholmspublik.

Det är fredag eftermiddag och jag tar en paus i turnébussen i Linköping. Att få vila ett tag i bussen är den bästa stunden på dagen. För att komma igång igen ger jag mig ut på en trekilometare. Oftast har jag Bruce Springsteens Wrecking Ball i lurarna när jag springer. Sen blir det dusch, smink, mat och innan vi rullar vidare mot Stockholm och nästa gig.

På lördagskvällen ska jag nämligen spela på Vasateatern, det är min första spelning här. Det är ofta lite extra pirrigt i Stockholm, det kan vara lite skitnödigt, det är många kollegor och musiker som är här. Det är en annan sorts publik i Stockholm. Men idag är jag inte nervös, jag har haft ett vinevent på Grand Central innan som gått bra och jag känner mig avslappnad. Vasateatern är en dynamisk arena som passar min turné, det är lite teater, lite klubb, lite konserthus. Och publiken står otroligt nära, nästan käftsmällsnära. Före spelningen blir det en blygsam hutt innan för gemenskapens skull. Förr var det varm punsch, det lärde Björn Skifs mig 1996, men ikväll blir det rom.

Min låt We Can Sleep It Off som handlar om mitt alter-ego Jillan – en 35-årig Jill som hade en väldigt sen frigörelse och tonårsrevolt som varade i två dygn över lite tequila – river taket.

Efter spelningen blir det kindpussar och kramar backstage med branschfolk och vänner. När alla lämnat senare på kvällen sitter jag själv kvar och pustar ut med ett glas mörk rom innan jag åker hem och somnar gott.



Söndag morgon och jag sover ut med barnen i sängen, de är med mig i Stockholm den här helgen. Efter en lugn och mysig förmiddag åker vi ut till Mall of Scandinavia där barnens storasyster jobbar och äter lunch med henne. Sedan tar vi oss till flygplatsen för att ta oss till Borås.

Egentligen har jag tre hem – Borås, Ängelholm och övernattningslägenheten i Stockholm. Hemma är Borås där jag har barnen men hemma i hjärtat är Ängelholm. Jag har mycket kvar där, föräldrar, syskon, kompisar. Jag saknar det väldigt mycket.

Söndagar med ungarna är den bästa delen av tillvaron. När jag kommer hem från turnén och vi lagar mat ihop. Om det är någonting som verkligen får mig att landa så är det att laga mat. Jag äter inte på Rasta-krogar utan har med mig egen mat på gigen, eller så blir vi serverade. Men turnématen är inte optimal.

Vi lagar citronkyckling. Det är så himla enkelt att lägga in en kyckling med olivolja, vitlök, potatis och pressa otroligt mycket citron på.

Vid middagsbordet pratar vi om helgen och summerar det som hänt. Jag och min äldsta dotter, 14 år, sätter oss med hennes SO-uppsats. Hon skriver om andra världskriget så det har vi jobbat på lite till och från i helgen, deadline är söndag vid midnatt. Jag själv är inte speciellt allmänbildad och kan inte min historia så bra, så att det är roligt att få sitta med henne och lära sig nu.

Jag tänker tillbaka på helgens höjdpunkt som var spelningen på Vasateatern. Det var en speciell kväll, som en summering av så många olika turnédelar av mitt liv. Och sedan var ju barnen med i Stockholm och då blir det extra speciellt. Det blir ett fint minne att dela.

Foto: TT